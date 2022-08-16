На российском кладбище во время похорон перепутали покойников

Во время похорон на Ворошиловском кладбище Волгограда перепутали тела покойников

В Волгограде на Ворошиловском кладбище во время похорон ритуальное бюро «Скорбь» перепутало тела покойных. Об этом сообщил Telegram-канал «Ритуальный патруль».

15 августа должны были состояться похороны 85-летнего местного жителя. Родственники, которые собрались проводить его в последний путь, заметили, что в гробу лежит другое тело.

По данным v1.ru, подмену обнаружили после того, как открыли крышку гроба во время отпевания. «Привезли покойного, в часовне гроб открыли и стали отпевать, как вдруг заметили, что покойник не тот. Жена пожилая сразу в обморок. Тут такой переполох начался — крики, слезы. Даже нам не по себе стало», — приводит издание слова очевидцев.

Похороны пришлось остановить. Другого покойного сотрудники бюро привезли только через полтора-два часа.

«Виновником происшествия был сотрудник на испытательном сроке. Его уже уволили. Он просто не посмотрел на бирку. Претензии от родственников, конечно, были, но все они только из-за этого случая», — заявили в ритуальном агентстве, отметив, что подобный случай у них произошел впервые.

Ранее похожий случай был в Нижнем Новгороде, где сотрудники ритуальной службы перепутали автобусы с телами. По словам близких умершего, после отпевания тело начали выносить. Крышка гроба упала. Только после этого родственники увидели, что собирались похоронить не отца, а чужого человека.