Топ из 2000-х вновь стал модным трендом

The Symbol: перекрещенный под грудью кроп-топ из 2000-х годов вновь стал модным трендом

Редакторы журнала The Symbol назвали популярный в 2000-х годах топ новым модным трендом. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о модели кроп-топа, которая представляет собой перекрещенный под грудью и завязанный на шее длинный отрезок ткани. Отмечается, что в 1995 году данный предмет гардероба носила актриса Джейми Ли Кертис. Затем в подобной одежде в апреле 2001 года поп-исполнительница Бейонсе снялась для обложки глянцевого журнала Stuff.

По словам специалистов, упомянутый топ вновь стал актуальным. При этом они пояснили, что если раньше его сочетали с джинсами на низкой посадке, микро-шортами и мини юбками, то на данный момент следует подбирать под него брюки с высокой талией и оверсайз-жакеты.

В июле дизайнеры бренда You Wanna назвали самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По словам специалистов, одной из главных тенденций нулевых являлась «агрессивная сексуальность» со стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.