Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Эксперт по уборке поделился простыми способами очистить унитаз без бытовой химии

Эксперт по уборке Вуттон: быстро очистить унитаз от пятен позволяет смесь из уксуса и соды

Фото: Shutterstock

Чтобы быстро очистить унитаз от пятен и известковых отложений, вместо бытовой химии и отбеливателя лучше воспользоваться смесью из уксуса и соды или нещелочными средствами, заявил эксперт по уборке Крис Вуттон. В беседе с The Sun он поделился простыми, но эффективными способами, позволяющими за считаные минуты вернуть сантехнике сияющий вид.

Специалист сообщил, что известковый налет и пятна на унитазе чаще всего образуются из-за жесткой воды. Отбеливатель не удаляет загрязнение такого типа, а только временно обесцвечивает его.

Материалы по теме:
Я не жадный, я домовитый Как уменьшить коммунальные платежи за квартиру
Я не жадный, я домовитыйКак уменьшить коммунальные платежи за квартиру
3 августа 2015
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022

Чтобы известковый налет исчез навсегда, Вуттон рекомендовал воспользоваться средством от накипи или приготовить свой собственный натуральный чистящий раствор на основе белого уксуса и бикарбоната натрия (пищевой соды). «Засыпьте загрязнения на унитазе половиной стакана пищевой соды и оставьте на 15 минут. Затем залейте белым уксусом. Это вызовет реакцию, которая может разрушить даже самые стойкие отложения извести», — объяснил он. Затем, по его словам, останется только смыть самодельное чистящее средство и протереть унитаз губкой.

Эксперт добавил, что оставшиеся после этого следы извести можно полить лимонным соком. Это окончательно очистит унитаз и заодно дезодорирует его.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что в домашнем туалете можно заразиться опасной инфекцией. По ее словам, если уборку делать неправильно, можно заболеть кишечной палочкой или стафилококком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Посольство России сочло провокацией полет британского самолета над Черным морем
Женщина обругала полных фразой «терпеть не могу» и вызвала споры в сети
Минобороны России заявило о готовности укрепить обороноспособность Мали
Раскрыта схема нелегального обналичивания денег со 100-миллионным оборотом
Ценам на жилье в Москве предрекли падение
Собчак пошутила над опечаткой в репортаже НТВ о Шойгу
В отеле Турции во время празднования свадьбы в бассейне утонул подросток
Российская машина разведки получила дистанционно управляемый боевой модуль
На российском кладбище во время похорон перепутали покойников
Стилистка назвала неудачную одежду для женщин с полными животами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.