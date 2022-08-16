Эксперт по уборке поделился простыми способами очистить унитаз без бытовой химии

Эксперт по уборке Вуттон: быстро очистить унитаз от пятен позволяет смесь из уксуса и соды

Чтобы быстро очистить унитаз от пятен и известковых отложений, вместо бытовой химии и отбеливателя лучше воспользоваться смесью из уксуса и соды или нещелочными средствами, заявил эксперт по уборке Крис Вуттон. В беседе с The Sun он поделился простыми, но эффективными способами, позволяющими за считаные минуты вернуть сантехнике сияющий вид.

Специалист сообщил, что известковый налет и пятна на унитазе чаще всего образуются из-за жесткой воды. Отбеливатель не удаляет загрязнение такого типа, а только временно обесцвечивает его.

Чтобы известковый налет исчез навсегда, Вуттон рекомендовал воспользоваться средством от накипи или приготовить свой собственный натуральный чистящий раствор на основе белого уксуса и бикарбоната натрия (пищевой соды). «Засыпьте загрязнения на унитазе половиной стакана пищевой соды и оставьте на 15 минут. Затем залейте белым уксусом. Это вызовет реакцию, которая может разрушить даже самые стойкие отложения извести», — объяснил он. Затем, по его словам, останется только смыть самодельное чистящее средство и протереть унитаз губкой.

Эксперт добавил, что оставшиеся после этого следы извести можно полить лимонным соком. Это окончательно очистит унитаз и заодно дезодорирует его.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что в домашнем туалете можно заразиться опасной инфекцией. По ее словам, если уборку делать неправильно, можно заболеть кишечной палочкой или стафилококком.