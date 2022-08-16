Жителям регионов предложили путевки в Турцию на рейсах новой авиакомпании

АТОР: россиянам из шести регионов предложили туры в Турцию на рейсах Southwind Airlines

Туроператоры Coral Travel и ANEX Tour предложили путевки в Анталью на рейсах новой авиакомпании Southwind Airlines — полеты будут выполняться из шести регионов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такие туры будут доступны жителям Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Челябинска. Первый рейс на турецкий курорт из Екатеринбурга состоялся 14 августа.

Тур на девять дней с проживанием в пятизвездочном отеле с вылетом из Санкт-Петербурга обойдется в 122,3 тысячи рублей на двоих. Аналогичные путевки из Екатеринбурга и Новосибирска стоят 141 и 137,8 тысячи рублей соответственно. Из Перми можно улететь за 120,7 тысячи рублей.

При этом россиян предупредили об ограниченном наборе услуг, которые входят в стоимость турпакета. Так, на большинстве рейсов не предусмотрено питание, а допустимая норма провоза багажа не превышает 10 килограммов. Кроме того, пассажиры не смогут заранее выбрать место в самолете.

Ранее в августе представители туриндустрии назвали способ совместить отдых в Турции и Египте в одной поездке — отправиться в комбинированный тур с 16 октября предложили в ANEX Tour. Речь идет о сочетании путешествия в Хургаду или Шарм-эш-Шейх с Антальей. Идея промежуточной остановки с отдыхом между рейсами появилась из-за высокого спроса на египетское направление и ограниченного объема прямой перевозки.