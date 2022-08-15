Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыт бюджетный способ совместить Турцию и Египет в одном путешествии

АТОР: россиянам предложили комбинированные туры в Турцию и Египет за 173 тысячи рублей

Фото: Me Gerrard / Unsplash

Эксперты туротрасли раскрыли россиянам бюджетный способ совместить отдых в Турции и Египте в одной поездке — отправиться в комбинированный тур с 16 октября предложили в ANEX Tour. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что речь идет о сочетании путешествия в Хургаду или Шарм-эш-Шейх с Антальей. В компании отметили, что идея промежуточной остановки с отдыхом между рейсами появилась из-за высокого спроса на египетское направление и ограниченного объема прямой перевозки.

Материалы по теме:
«Я узнал, что такое настоящая буря» Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
«Я узнал, что такое настоящая буря»Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
14 января 2020
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

В пресс-службе ANEX Tour пояснили: в пакет входит отдых в Египте (четыре, семь, 10 или 14 ночей) и две ночи проживания в отелях Турции (перед рейсом в Египет и перед вылетом в Россию). Прибрести подобный тур на девять ночей можно минимум за 173 тысячи рублей с размещением в отелях категории пять звезд и питанием по системе «все включено» (на двоих туристов).

Более продолжительные поездки (на 13 ночей) обойдутся от 199 тысяч рублей. При размещении в четырехзвездочных гостиницах цена ниже — тур all inclusive можно купить за 190 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что стоимость пляжного отдыха в России в бархатном сезоне начинается от 22 тысяч рублей, за границей — от 60 тысяч. При этом отмечается, что туры по стране на сентябрь-октябрь подорожали на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом, а по зарубежным странам — на 50-60 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Кличко рассказал об угрозах из офиса президента
Появились подробности отравления москвичей неизвестным веществом в пятиэтажке
Дерипаска подал в суд на Тинькова
Ортопеды назвали самую вредную популярную обувь
Иран отреагировал на обвинение в нападении на писателя Салмана Рушди
Захар Прилепин захотел баллотироваться в президенты
Названы сроки передачи корвета «Меркурий» ВМФ России
Россиянин 12 дней пытался получить помощь врача и умер в приемном покое
Раскрыт бюджетный способ совместить Турцию и Египет в одном путешествии
Мэрия оценила спад экономики Москвы из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.