Раскрыт бюджетный способ совместить Турцию и Египет в одном путешествии

АТОР: россиянам предложили комбинированные туры в Турцию и Египет за 173 тысячи рублей

Эксперты туротрасли раскрыли россиянам бюджетный способ совместить отдых в Турции и Египте в одной поездке — отправиться в комбинированный тур с 16 октября предложили в ANEX Tour. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что речь идет о сочетании путешествия в Хургаду или Шарм-эш-Шейх с Антальей. В компании отметили, что идея промежуточной остановки с отдыхом между рейсами появилась из-за высокого спроса на египетское направление и ограниченного объема прямой перевозки.

В пресс-службе ANEX Tour пояснили: в пакет входит отдых в Египте (четыре, семь, 10 или 14 ночей) и две ночи проживания в отелях Турции (перед рейсом в Египет и перед вылетом в Россию). Прибрести подобный тур на девять ночей можно минимум за 173 тысячи рублей с размещением в отелях категории пять звезд и питанием по системе «все включено» (на двоих туристов).

Более продолжительные поездки (на 13 ночей) обойдутся от 199 тысяч рублей. При размещении в четырехзвездочных гостиницах цена ниже — тур all inclusive можно купить за 190 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что стоимость пляжного отдыха в России в бархатном сезоне начинается от 22 тысяч рублей, за границей — от 60 тысяч. При этом отмечается, что туры по стране на сентябрь-октябрь подорожали на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом, а по зарубежным странам — на 50-60 процентов.