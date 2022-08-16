В США предупредили Украину о катастрофическом ударе России

NI: Потеря доступа к Черному морю в спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву

Обозреватель National Interest (NI) Илья Тимченко предупредил, что потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву.

Как считает журналист, в случае такого сценария Украина превратится «государство-обрубок». «Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», — отметил он.

По мнению Тимченко, Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.

«Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», — заключил журналист.

Ранее аналитик американского журнала The National Interest заявил, что Западу нужна стратегия, чтобы избежать истощения на Украине, поскольку ни одна из сторон конфликта не может продолжать в том же духе. По его словам, Запад тратит миллиарды долларов на оружие для Украины, а Россия имеет в своем арсенале большое количество бронированной техники, ракет и другого вооружения.