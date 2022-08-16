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США предсказали экстремальную жару

First Street Foundation: к 2053 году температура в США достигнет 50 градусов Цельсия

Фото: Andrew Kelly / Reuters

США предсказали экстремальную жару — к 2053 году температура может достигнуть более 50 градусов Цельсия. Об этом говорится в исследовании нью-йоркской организации First Street Foundation, результаты передает ТАСС.

«Пояс экстремальной жары» охватит четверть американских земель. Он протянется от северных границ штатов Техас и Луизиана до Иллинойса, Индианы и Висконсина. Согласно данным организации, к 2023 году с рекордными 52 градусами Цельсия столкнуться 8,1 миллиона американцев, а к 2053 году их число достигнет 107,6 миллиона. Наиболее серьезные климатические изменения ожидают город Майами.

«От сильной жары страдают все, идет речь о росте количество опасно теплых дней или просто жарком дне в определенной местности», — заявил главный научный сотрудник First Street Foundation, профессор Джереми Портер. Ученые призывают граждан подговориться к неизбежным последствиям изменения климата. Предполагается, что вырастут не только температуры, но и длина особенно жарких периодов.

В июне в США решили бороться с опасной жарой с помощью охлаждающего покрытия на тротуарах. Речь идет о дорогах со светлым покрытием, отражающим солнечный свет и не позволяющим асфальту сильно нагреваться. Такой метод уже тестируют в Лос-Анджелесе и Финиксе.

Александра Качан
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