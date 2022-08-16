Финляндия предложила ввести новый тип визы для россиян

Правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для россиян

Правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для россиян. Об этом сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто, предает ТАСС.

Министр отметил, что новая виза будет создана для облегчения поездок в Финляндию гражданским активистам и журналистам.

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что страны Европейского союза (ЕС) при отказе в выдаче виз гражданам третьих стран, в том числе россиянам, должны доказать, что это лицо представляет угрозу, иначе отказ является незаконным.