Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финляндия предложила ввести новый тип визы для россиян

Правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для россиян

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для россиян. Об этом сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто, предает ТАСС.

Министр отметил, что новая виза будет создана для облегчения поездок в Финляндию гражданским активистам и журналистам.

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что страны Европейского союза (ЕС) при отказе в выдаче виз гражданам третьих стран, в том числе россиянам, должны доказать, что это лицо представляет угрозу, иначе отказ является незаконным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Финляндия предложила ввести новый тип визы для россиян
Судмедэксперт раскрыл подробности обучения своей профессии в медвузах
Аксенов рассказал о мародерстве после взрывов на военном складе в Крыму
Эксперты рассказали о сложности при накоплении миль на банковских картах
Пропавшего журналиста «Московского комсомольца» задержала полиция
Российские власти прокомментировали разбор самолетов на запчасти
Названы главные мифы россиян о жилье в Турции
Щербакова перенесет операцию
В Финляндии определились с числом выдаваемых виз для россиян
В Совфеде заявили о попытках превратить Россию в полигон для диверсий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.