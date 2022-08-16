В Госдуме назвали последствия решения Финляндии сократить выдачу виз россиянам

Депутат Журова: сокращение виз для россиян Финляндией повлияет на взаимоотношения стран

Решение Финляндии сократить количество выдаваемых гражданам России туристических виз может отразиться на взаимоотношениях и договоренностях стран, допустила в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил о том, что власти республики приняли решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. При этом приоритет в выдаче въездных документов будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

Последствия

«У нас, например, между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и Финляндией, вообще, была особая облегченная форма выдачи виз. Теперь, я так понимаю, все эти соглашения, которые были подписаны субъектами будут отменены», — предположила депутат.

Она также напомнила, что Россия и Финляндия совместно реализовывали множество проектов в рамках программы приграничного сотрудничества, в рамках которых восстанавливались объекты культурного наследия, создавались общие велосипедные дорожки и дороги, интерактивный музей природы Финляндии и России. «У нас были очень хорошие совместные программы. Я сожалению, что они приостановились и продолжают приостанавливаться», — поделилась Журова.

Кроме того, происходящее может привести к ухудшению отношений между политиками, считает депутат, но не между людьми. «Я думаю, люди здраво все это оценивают, причем и с той стороны. Они находятся в ожидании, что это прекратится, и отношения дальше будут нормальными, как были раньше», — высказалась она.

Причины

Любая страна может по разным причинам ввести такого рода ограничения на выдачу виз, обратила внимание Журова. Причина такого решения, по мнению депутата, заключается в том, что россияне начали ездить в Европу через Финляндию.

«Они (Европа, — прим. «Ленты.ру») вроде бы санкции вводят и должны пресечь легкое передвижение россиян, а мы раз и начали это делать (летать в Европу — прим. «Ленты.ру») через Финляндию. Видимо, по этой причине Финляндия решила ограничить выдачу виз. Они просто понимают, что санкции не работают в том смысле, в котором они должны были работать. Они считают, что таким образом о чем-то должны задуматься, вот до сих пор не задумывались, а если нам визы ограничит, мы в одночасье все задумаемся о том, о чем они хотят, чтобы мы задумались», — подытожила она.

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что государства Евросоюза (ЕС) при отказе в выдаче виз гражданам третьих стран, в том числе россиянам, должны доказывать, что эти лица представляет угрозу, иначе отказ является незаконным.