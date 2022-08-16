Врачи назвали способы борьбы с облысением после мытья головы

Трихолог Рахула посоветовала использовать шампунь без сульфатов для мытья головы

Врачи из Индии назвали способы предотвратить выпадение волос после мытья головы. Соотвествующие комментарии специалистов приводит издание Hindustan Times.

По мнению трихолога Арши Рахула, необходимо использовать шампунь, который не содержит в своем составе сульфаты. Кроме того, она предостерегла от втирания средства непосредственно в кожу головы. «Вместо этого выдавите необходимое количество шампуня на ладонь, вспеньте, а затем нанесите на кожу головы, не оказывая слишком сильного давления на нее. При этом всегда используйте холодную или теплую воду для промывания волос», — рассказала доктор и посоветовала не мыть голову, опустив ее вниз, поскольку данное положение приводит к спутыванию прядей.

В свою очередь, консультант-косметолог Амиша Махаджан рассказала, что обладателям жирной кожи головы можно мыть ее каждый день или через день, а сухой — как можно реже. Помимо этого, эксперт порекомендовала обратиться к специалистам в случае обильного облысения даже после смены косметических средств. «Если вы заметили внезапное усиление выпадения или истончение волос, обязательно своевременно обратитесь к дерматологу, поскольку это может быть связано не с шампунем, а с какими-то внутренними проблемами, которые могут потребовать медикаментозного лечения», — предупредила Махаджан.

В заключение клинический косметолог доктор Дебеши порекомендовала для поддержания красоты и силы волос включить в свой ежедневный рацион пищу с высоким содержанием белка. Также для мытья головы необходимо использовать фильтрованную воду и не расчесывать влажные пряди.

Ранее в августе Марк Блейк из Лондона назвал месяц, в течение которого у человека выпадает наибольшее количество волос. По словам врача, в сентябре многие люди начинают сильно лысеть из-за резких перепадов температуры, связанных с длительным пребыванием на солнце летом.