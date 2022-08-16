Замначальника отдела тюменского УМВД арестовали по делу о многомиллионной взятке

Замначальника отдела тюменского УМВД поместили в СИЗО до 9 октября по делу о взятке

Ленинский районный суд Тюмени арестовал 42-летнего заместителя начальника ОБОП УУР УМВД России по региону Нурлана Кадырбаева за посредничестве в передаче взятки. Об этом во вторник, 16 августа, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина будет находится в СИЗО до 9 октября 2022 года.

По данным ведомства, в 2020 году директор местной компании попросил фигуранта передать 20 миллионов рублей сотруднику ФНС России. За вознаграждение руководитель организации должен был получить снижение суммы налоговых доначислений до уровня влекущего прекращение уголовного преследования.

Ранее стало известно, что Павлово-Посадский городской суд приговорил бывшего временно исполняющего обязанности (врио) начальника подмосковного СИЗО-11 к восьми с половиной годам лишения свободы за получение взяток от арестованных.