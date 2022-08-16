На Украине раскрыли причину визита Бориса Джонсона в Киев

Глава МИД Украины Кулеба: визит Джонсона в Киев был важен для внутренней политики Британии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, зачем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал в Киев 17 июня. Кулеба раскрыл причину визита в программе «В гостях у Гордона», запись интервью доступна на YouTube.

По его словам, британский политик посетил Киев, поскольку Украина является частью его политической жизни, кроме того, этот визит бы важен для внутренней политики Великобритании. Глава ведомства также добавил, что Джонсон не склонял президента страны Владимира Зеленского к каким-либо решениям.

«Когда он [Джонсон] выступал с прощальной речью в парламенте, он свое политическое наследие сформулировал в трех пунктах: держитесь Америки, помогайте Украине, а третий я забыл», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Кулеба усомнился, что все страны Европейского союза (ЕС) отменят визы на въезд для россиян. Он пояснил, что если эти страны перестанут выдавать визы и впускать по уже действующим, то пассажиропоток в Европу сократится практически до нуля.