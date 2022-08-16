На Украине усомнились в полной отмене виз для россиян на въезд в Европу

Глава МИД Украины Кулеба усомнился, что вся Европа отменит визы на въезд для россиян

Полная отмена виз для россиян на въезд в Европу сомнительна. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в программе «В гостях у Гордона». Запись интервью доступна на YouTube.

«Вся Европа не пойдет… Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический — на машине, на поезде, автобусе — он возможен через Финляндию, страны Балтии и Польшу», — объяснил глава ведомства.

По его словам, если эти страны перестанут выдавать визы и впускать по уже действующим, то пассажиропоток в Европу сократится практически до нуля.

Ранее Кулеба признался, что его семья покинула территорию Украины после начала специальной военной операции России. По его словам, это произошло в ночь на 25 февраля.

Впоследствии пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировала на его слова, сыронизировав над «истинностью патриотизма» украинских чиновников.