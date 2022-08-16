Захарова отреагировала на слова Кулебы о выезде его семьи с Украины

Представитель МИД Захарова назвала «истинным патриотизмом» выезд семьи Кулебы с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о выезде его семьи и собак с Украины.

Захарова заявила, что знания этой ситуации достаточно, чтобы сделать выводы об «истинности патриотизма» украинских чиновников. «Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — написала российский дипломат.

Ранее Кулеба признался, что его семья покинула территорию Украины после начала спецоперации России. По его словам, это произошло в ночь с 24 на 25 февраля.