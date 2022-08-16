Москвичам назвали оптимальную стоимость загородного отдыха в соседних регионах

АТОР: двухдневное проживание в отеле Владимирской области обойдется от 10,5 тысячи рублей

Оптимальная стоимость загородного отдыха для жителей Москвы начинается от 10,5 тысячи рублей. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения рынка и назвали самые выгодные из них.

«У москвичей при выборе загородного отдыха уже "стерлись" границы областей: если туристы говорят о поездке недалеко от Москвы, то рассматривают отели на расстоянии до трех-четырех часов езды с учетом пробок», — рассказали в пресс-службе туроператора FUN&SUN. Так, в топ-5 популярных соседних со столицей регионов вошли Тверская, Рязанская, Владимирская, Ярославская и Калужская области.

Наиболее бюджетный вариант отдыха в летний период можно найти во Владимирской области — двухдневное проживание в гостиничном комплексе «Русская Деревня» категории три звезды обойдется в 10,5 тысячи рублей для двоих туристов с завтраками. На территории отеля располагается баня с оздоровительными программами профессионального парения и спа-ухода, финская сауна, ресторан, традиционный русский трактир и ночной клуб.

Цена двух ночей в четырехзвездочной гостинице «AZIMUT Переславль» в Ярославской области стартует от 13,2 тысячи рублей. В сумму входит двухместное размещение и питание на базе завтраков. Для гостей доступны wellness-центр, детский мини-клуб, бильярд, караоке-бар, киноклуб, мастер-классы, полеты на воздушном шаре и рыбалка.

В Старицком районе Тверской области в экоотеле «Барская усадьба» можно отдохнуть в августе за 18,8 тысячи рублей два дня с трехразовым питанием. В распоряжении туристов — крытый бассейн с аквакомплексом, спа-центр, детский клуб, контактный зоопарк и конная станция.

В Калужской области размещение в четырехзвездочном Welna Eco Spa Resort предлагается за 19 тысяч рублей на двоих с двухразовым питанием. На территории располагаются бильярд, теннисный корт, тренажерный зал, футбольное поле, мини-гольф, прокат велосипедов, фитнес- и спа-центр.

Забронировать проживание на выходные с трехразовым питанием в парк-отеле «Фестиваль» в Рязанской области можно за 22 тысячи рублей. Среди доступных услуг — банный комплекс с сауной и хаммамом, крытый бассейн, кинопоказы, анимационные программы и мини-зоопарк.

Ранее стало известно, что отечественные туристы начали тратить больше денег на путешествия. Так, средний чек на отдых за период с апреля по июнь 2022 года увеличился более чем в два раза (на 117 процентов) по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.