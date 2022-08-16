Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего бывших глав спецслужб

Президент Украины Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс-главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, бывшего командующего силами теробороны Юрия Галушкина и бывшего командующего силами специальных операций Григория Галагана. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«Вывести из состава ставки верховного главнокомандующего Ивана Баканова, Григория Галагана, Юрия Галушкина», — говорится в указе.

Тем же указом президент Украины ввел в состав ставки исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка, командующего силами теробороны Игоря Танцюру, а также командующего силами специальных операций Виктора Хосенко.

«Утвердить в персональном составе ставки верховного главнокомандующего Лебедя Юрия Анатольевича — командующего Национальной гвардии Украины. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования», — сказано в документе.

В июле Зеленский уволил Баканова с занимаемого поста. Президент Украины объяснил, что решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств.