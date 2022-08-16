Российская журналистка погибла в ДНР

Российская журналистка Земфира Сулейманова погибла, подорвавшись на мине в Донбассе

Российская журналистка Земфира Сулейманова погибла в Донецкой народной республике (ДНР), подорвавшись на мине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

«Начинающий военкор и активистка партии [Эдуарда] Лимонова («Другая Россия Э.В. Лимонова», создана членами запрещенной в стране Национал-большевистской партии— прим. «Ленты.ру») Земфира Сулейманова приехала на Донбасс совсем недавно. Заниматься гуманитарной помощью и с мечтою стать настоящим военным журналистом», — написал Пегов. Он также отметил, что погибшая журналистка была «совсем юной».

Координатор «Другой России Э.В. Лимонова» Михаил Аксель сообщил РИА Новости, что Сулейманова подорвалась на мине во время журналистского выезда. По его словам, девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.