Названы главные ошибки при знакомстве в интернете

Психолог Дворкина рассказала об ошибках при знакомстве в интернете

Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина в беседе с Ura.ru назвала ошибки, совершаемые людьми, которые занимаются поиском второй половинки на сайтах знакомств.

По ее словам, те, кто пытается познакомиться в интернете допускают три главных ошибки. Во-первых, неверное предъявление себя в анкете, например, когда девушка размещает фото в купальнике, после чего жалуется, что с ней все пытаются познакомиться только ради интима. Во-вторых, слишком быстрая встреча. И в-третьих, неправильное понимание того, какой человек нужен тому, кто хочет познакомиться.

Специалист рассказала, что если ходить на встречи в первые дни знакомства, можно быстро разочароваться, поскольку так тот, кто ищет себе пару, не успевает как следует узнать и «отфильтровать» тех, с кем у него не может быть отношений. Также она посоветовала сформировать четкое понимание целей знакомств, для осознания того, каким должен быть подходящий человек.

«Задачи могут быть абсолютно разными: какой-то легкий роман или что-то более серьезное. И далее нужно смотреть, что люди пишут, говорят. Например, если с первого слова от человека идет мат, оскорбления, унижения, то не нужно стоить надежд, что дальше будет что-то лучше. Человек сразу показывает свои качества и стоит этому проверить, послушать, пролистнуть и пройти дальше», — заключила психолог.

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