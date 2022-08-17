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Иммунолог предупредил о более тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении

Иммунолог Крючков заявил, что при повторном заражении COVID-19 будет протекать тяжелее

Фото: Kirill Braga / Reuters

При каждом повторном заражении коронавирусом болезнь будет протекать тяжелее, чем при предыдущем инфицировании. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков, сообщает «Радио Sputnik».

«Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека. Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны», — сообщил иммунолог.

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По его словам, защитить организм от заражения можно с помощью вакцинации и других профилактических мер. Специалист отметил, что доминирующие в России варианты омикрона гораздо реже приводят к тяжелому течению болезни и смерти пациента, чем более ранние варианты COVID-19.

Ранее Крючков предрек России начало непредсказуемой вспышки коронавируса осенью. Это объясняется тем, что повлиять на вспышку может слишком большое число факторов, в том числе появление новых вариантов вируса. Тем не менее рост заболеваемости вряд ли достигнет прошлогодних показателей, считает специалист.

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Анастасия Шейкина
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