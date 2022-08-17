Власти ответили на призыв признать Россию торговцем «кровавыми» алмазами

Минфин России назвал «спекулятивным» призыв признать Россию торговцем «кровавыми» алмазами

Минфин России назвал «необоснованными и спекулятивными» попытки поставить под сомнение соблюдение Москвой международных правил сертификации алмазов, передает Forbes.

Так власти ответили на призыв Евросоюза, США, Канады и Украины присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине. Они считают, что страна зарабатывает на торговле миллиарды долларов. Минфин же заявил, что выплаты налогов и дивидендов от добычи алмазов выступают основой развития Якутии, где добываются драгоценные камни.

«За последние 10 лет единственными платежами от добычи алмазов в регионе, которые не направлялись на развитие Якутии, являются дивиденды, выплачиваемые институциональным инвесторам, в основном проживающим в США и ЕС», — пояснили в Минфине.

В прошлом году Россия экспортировала драгоценных камней на 4,5 миллиарда долларов.

«Кровавыми» алмазами называются те минералы, которые добываются нелегально, а доходы от их продажи используются для финансирования терроризма и антиправительственных вооруженных конфликтов.