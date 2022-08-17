Гаджет Apple провалился

MacRumors: кредитная карта Apple Card оказалась непопулярна из-за ограничений

Представленная в 2019 году кредитная карта Apple Card оказалась ограничена рынком США. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа напомнили, что с момента появления платежного инструмента прошло ровно три года. Однако, судя по всему, девайс провалился, так как кредитная карта не получила распространение за пределами США. Специалисты подчеркнули, что в настоящий момент Apple Card можно оформить только на территории одного государства.

По словам авторов, причину провала платежного устройства руководитель Apple Тим Кук назвал еще в 2019 году. По словам Кука, Apple была готова предложить кредитную карту глобальным пользователям, однако правила обслуживания сильно отличаются в разных странах. Предприниматель отметил, что в противном случае продукт Apple оказался бы более популярным.

Журналисты сослались на заявление Канадской ассоциации банкиров, согласно которой Apple Card могла бы стать востребованным продуктом в североамериканской стране. По статистике, iPhone занимает долю около 50 процентов на местном рынке.

Apple Card используется вместе с сервисом Apple Pay. Платежный инструмент был запущен в сотрудничестве с Goldman Sachs и Mastercard.

В марте Apple сообщила, что ее система платежей Apple Pay перестала работать в России. Отмечается, что такое решение было принято из-за событий на Украине.