Диетолог рассказала о влиянии яблочного уксуса на организм

Диетолог Дюваль: употребление яблочного уксуса поможет похудеть и нормализовать давление

Правильное употребление яблочного уксуса способствует избавлению от лишних килограммов и нормализации артериального давления. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.

По ее словам, яблочный уксус способствует разжижению крови, он полезен пациентам с варикозной болезнью вен.

«Он разжижает кровь, потому что содержит большое количество кислот. В его состав входят яблочная, лимонная, молочная, никотиновая кислоты. Людям пожилого возраста, которые страдают варикозной болезнью вен, когда кровь становится более густой, употребление уксуса поможет чувствовать себя гораздо лучше. Употребляя уксус внутрь, мы можем регулировать давление», — пояснила врач.

Дюваль отметила, что этот продукт также способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови, и может использоваться для снижения веса.

«Яблочный уксус начали использовать для похудения, потому что он содержит огромное количество калия, а калий выводит лишнюю воду. Еще яблочный уксус рекомендуют принимать за 10-15 минут до употребления углеводистой пищи: тогда крахмалы по-другому перевариваются. Как следствие, у нас немножечко снижается аппетит, а это в процессе похудения играет ключевую роль», — рассказала она.

При этом врач предупредила, что яблочный уксус стоит применять для похудения только в комплексе в другими мерами. По ее словам, похудеть можно лишь при сбалансированном питании и адекватной физической нагрузке.

При этом Дюваль предупредила, что пациентам с сахарным диабетом, принимающим инсулин, не стоит употреблять яблочный уксус, поскольку он делает организм чувствительнее к инсулину. Также эксперт напомнила, что в лечебных целях можно использовать лишь натуральный яблочный уксус не более шести процентов, в составе которого присутствуют только яблоки.

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