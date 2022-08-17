Член запорожской администрации Рогов: в порту Бердянска обнаружили взрывоопасные предметы

На территории порта в Бердянске были обнаружены несколько взрывоопасных предметов. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, часть из предметов будет уничтожена на месте «путем управляемого и контролируемого подрыва» из-за опасности перемещения. Остальные будут доставлены и ликвидированы на полигоне за селом Новопетровка Бердянского района.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по слабым местам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в частности — по ее системе охлаждения. При этом он подчеркнул, что неисправность последней может превратить реактор АЭС в «настоящую ядерную бомбу».