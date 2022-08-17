Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В порту Бердянска обнаружили взрывоопасные предметы

Член запорожской администрации Рогов: в порту Бердянска обнаружили взрывоопасные предметы

Фото: РИА Новости

На территории порта в Бердянске были обнаружены несколько взрывоопасных предметов. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, часть из предметов будет уничтожена на месте «путем управляемого и контролируемого подрыва» из-за опасности перемещения. Остальные будут доставлены и ликвидированы на полигоне за селом Новопетровка Бердянского района.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по слабым местам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в частности — по ее системе охлаждения. При этом он подчеркнул, что неисправность последней может превратить реактор АЭС в «настоящую ядерную бомбу».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах Зеленского сместить главкома ВСУ
Посол заявил о панических настроениях в европейской стране
Эстония заявила о расторжении госзакупок с Россией
Белорусскую гуманитарную помощь привезли в Запорожье
В Белоруссии сильный российский рубль назвали виновником инфляции в стране
НАСА начало подготовку к запуску ракеты для лунной миссии США
Назначен новый командующий Черноморским флотом России
Российские подростки до смерти замучили бездомную кошку
Подмосковные врачи удалили пенсионерке гигантское новообразование
В порту Бердянска обнаружили взрывоопасные предметы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.