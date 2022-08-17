Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении большого числа военнослужащих резерва ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении большого числа военнослужащих резерва ВСУ под Херсоном

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские военные уничтожили большое число военнослужащих резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ), вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области. Об этом в среду, 17 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались о том, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены девять пунктов управления ВСУ.

Материалы по теме:
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что операции и действия ВСУ планируются в США и Великобритании. По его словам, западные специалисты не только предоставляют украинской стороне координаты целей для нанесения ударов, но и контролируют ввод этих данных в системы оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили о дезертирстве в 66-й механизированной бригаде ВСУ в ДНР
В российском городе тело пенсионерки несколько дней пролежало в квартире в жару
Россиян предупредили о новой схеме хищения денег
Российским компаниям пообещали новые льготные кредиты
Польский генерал Бенек заявил об отсутствии у Варшавы хорошей системы ПВО
В Wildberries прокомментировали сообщение об утечке данных
ФСБ ликвидировала ячейку запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир»
Decathlon начал распродажу товаров на Ozon
Минобороны рассказало о поражении склада боеприпасов 95-й бригады ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении большого числа военнослужащих резерва ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.