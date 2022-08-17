Минобороны отчиталось об уничтожении большого числа военнослужащих резерва ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении большого числа военнослужащих резерва ВСУ под Херсоном

Российские военные уничтожили большое число военнослужащих резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ), вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области. Об этом в среду, 17 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались о том, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены девять пунктов управления ВСУ.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что операции и действия ВСУ планируются в США и Великобритании. По его словам, западные специалисты не только предоставляют украинской стороне координаты целей для нанесения ударов, но и контролируют ввод этих данных в системы оружия.