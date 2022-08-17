Дерматолог раскрыла правильную технику бритья ног

Дерматолог Роузин Чапман заявила, что при бритье ног важно использовать чистые лезвия

Дерматолог Роузин Чапман раскрыла правильную технику бритья, которая позволит добиться идеально гладких ног. Соответсвующий материал публикует The Sun.

Собеседница издания рассказала, что при удалении нежелательных волос важно использовать чистые и острые лезвия, которые необходимо менять через каждые 5-10 процедур. Кроме того, перед этим процессом следует намочить ноги теплой водой, чтобы смягчить жесткие волосы и открыть их кутикулы, отметила эксперт.

По словам врача, людям, подверженным раздражению кожи, требуется также скрабировать кожу перед применением бритвенного станка. Плюс ко всему лучше не пренебрегать пеной для бритья, уточнила специалистка. «Удалять волосы можно в любом направлении, главное очищать бритву как можно чаще, а также давать ей просохнуть», — заключила она.

Ранее основательница лайфстайл-сайта The Best Calgary Бьянка Трембли назвала распространенные ошибки при бритье тела. По словам блогерши, не следует удалять растительность на теле без воды и специального средства, а также в самом начале принятия душа.