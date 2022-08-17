Дочь самого влиятельного вице-президента США захотела возглавить страну

Дочь экс-вице-президента США Чейни обдумывает возможность баллотироваться в президенты

Член палаты представителей США от штата Вайоминг Лиз Чейни захотела баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2024 году. Об этом сообщает The Hill.

«Это решение, которое я приму в ближайшие месяцы, и сегодня утром я не буду делать никаких объявлений. Но это то, о чем я думаю, и я приму решение в ближайшие месяцы», — сказала конгрессвумен. Однако заявление Чейни прозвучало после ее проигрыша на праймериз кандидату, которого поддерживал бывший президент США Дональд Трамп.

Лиз Чейни — дочь одного из самых ярких политических деятелей современной истории США Дика Чейни. Ее отец работал в администрациях четырех президентов. При республиканце Джордже Буше-младшем Дик Чейни занимал посты министра обороны и вице-президента, в том числе дважды заменяя Буша-младшего при его проблемах со здоровьем на посту главы государства. При Чейни были проведены военные операции в Ираке и Панаме. Газета The Washington Post называла Дика Чейни самым влиятельным вице-президентом в истории Штатов.

3 июля стало известно, что Трамп рассматривает возможность объявить о начале своей кампании по борьбе за пост главы государства в 2024 году до ноябрьских промежуточных выборов. Свое участие в выборах президента допустил и бывший госсекретарь США Майк Помпео. Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение действующего американского лидера Джо Байдена переизбраться на следующих выборах президента.