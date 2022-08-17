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Филиппины выразили готовность к союзу с США в случае их войны с КНР

Посол Филиппин в США заявил, что Манила готова поддержать США в случае их войны с КНР

Фото: Aaron Favila / AP

Филиппины готовы поддержать США в случае, если напряженность в Тайваньском проливе перерастет в войну с КНР. Об этом заявил посол республики в Соединенных Штатах Хосе Мануэль Ромуальдес, передает издание Business World.

По словам дипломата, Манила готова к союзу с Вашингтоном. Он при этом подчеркнул, что «Договор о взаимной обороне» автоматически не связывает Манилу со всеми конфликтами американской стороны. Ромуальдес указал, что решение о поддержке больше основано на зоне ответственности Филиппин, которая включает Южно-Китайское море и прилегающие воды.

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«Если, конечно, будет большая война, которой, мы надеемся, никогда не произойдет, мы будем в союзе с США, как мы были в союзе с ними во Второй мировой войне», — сказал он. Также отмечается, что власти Манилы продолжат подталкивать союзников к «максимальной сдержанности».

Ранее Минобороны Филиппин расторгло контракт на поставку 16 вертолетов Ми-17 российского производства, основная причина отказа — риск введения санкций против Манилы со стороны США. В ноябре филлипинские военные согласилась заплатить 22,7 миллиона долларов за партию российских вертолетов для модернизации авиапарка Военно-воздушных сил страны.

Теперь Филиппины хотят купить тяжелые вертолеты Chinook в Соединенных Штатах. США готовы заключить сделку на сумму, которую Филиппины должны были потратить на российские вертолеты.

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Анжелика Бережная
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