Российским компаниям пообещали новые льготные кредиты

Премьер Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для МСП под 3-4,5% годовых

Малому и среднему бизнесу в России пообещали новые льготы. На перестройку и развитие производства российские компании смогут получить кредиты при действующей ставке Центробанка под 4,5 и 3 процента годовых соответственно. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В первую очередь кредиты по льготной ставке получат малые и средние предприятия (МСП), которые работают в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. В сообщении указано, что на полученные средства МСП смогут закупить оборудование, сделать капитальный ремонт производственных помещений или запустить новое производство.

Срок действия программы составит 3 года, при этом кредит компании могут взять на 10 лет. Согласно планам правительства, объем выданных кредитов к концу этого года достигнет около 50 миллиардов рублей.

В начале августа о новых льготах для МСП рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. Он сообщал, что льготный период кредитования составит пять лет.