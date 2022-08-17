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В Латвии предложили призывать в армию неграждан страны

МВД Латвии заявило о необходимости привлекать к обязательной службе в армии неграждан

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвии необходимо привлечь к обязательной службе в армии неграждан. Об этом заявили в МВД прибалтийской республики, сообщает латвийская газета Diena.

Идея ведомства нашла поддержку в Министерстве благосостояния Латвии. Там уточнили, что латвийские неграждане, лица со статусом беженца или другим статусом могут изъявить желание служить в национальных войсках.

Отмечается, что число неграждан призывного возраста (18-27 лет) может составить около пяти тысяч.

Первый призыв на Службу государственной обороны (СГО) ожидается 1 января 2023 года, но он будет добровольным. Обязательной служба в латвийской армии станет в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Латвия решила прекратить продление вида на жительства (ВНЖ) для россиян. Об этом в Twitter заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

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Татьяна Антоненко
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