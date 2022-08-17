Американский эксперт предрек Украине «диету боеприпасов»

Spiegel: украинцы «сядут на диету боеприпасов» от Европы, уже получив большую часть оружия

Власти Украины понимают, что Европа уже предоставила им большую часть того оружия, которое готово дать, поэтому можно ожидать, что украинцы «сядут на диету боеприпасов». Такое развитие событий предрек американский эксперт, директор программы по изучению России в Центре анализа ВМС США Майкл Кофман в интервью изданию Der Spiegel.

По мнению Кофмана, украинцы очень обеспокоены тем, как долго продлится поддержка, особенно со стороны европейских стран. «Больше всего их беспокоит то, что, если они не получат ничего значительного перед началом зимы и следующего года, они могут оказаться под давлением призыва смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением Украины», — высказался аналитик.

Также, по его мнению, Украина обеспокоена тем, что, если она не покажет способность изменить динамику военного конфликта, она не сможет рассчитывать на постоянную поддержку Запада.

В конце июля советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал западные страны нарастить поставки оружия для повышения боеспособности страны. По его словам, при нынешнем уровне поставок, без материальной поддержки Запада, «Украина способна воевать еще лишь несколько месяцев».