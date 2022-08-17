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Украинские командиры начнут заверять завещания подчиненных

Правительство Украины разрешило командирам подразделений заверять завещания подчиненных

Фото: Nacho Doce / Reuters

Правительство Украины постановило, что во время военного положения заверять завещания военнослужащих смогут их непосредственные командиры, а не только нотариусы, как это было прежде. Об этом сообщается на сайте украинского Минюста.

«Постановлением предусматривается, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих смогут не только нотариусы. Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований (органов) и другие уполномоченные таким командиром (начальником) лица», — говорится в сообщении.

После этого завещание направят через Генеральный штаб, Министерство обороны страны в Министерство юстиции или его территориальный орган, где нотариусы зарегистрируют документ.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о тяжелом положении на фронте. По его словам, российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, подвергая ударам по 700-800 раз за сутки украинские позиции, при этом союзные силы ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.

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Василий Мека
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