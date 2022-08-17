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Россиянин попытался заживо сжечь родителей и брата после ссоры

В Челябинской области мужчину задержали за попытку сжечь заживо родителей и брата

Фото: Shutterstock

В Челябинской области правоохранители задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя за покушение на двойное убийство. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Владимир Шишков.

По данным ведомства, вечером 13 августа в частом доме города Коркино пьяный фигурант поссорился с родителями и братом и ушел из дома. На следующее утро он вернулся, забаррикадировал дверь снаружи, облил стены дома бензином и поджог. Затем он сбежал с места преступления.

В доме все еще находились родственники мужчины. Они смогли выбраться и спастись.

Известно, что фигурант был ранее судим по ряду статей, в том числе за кражи, угрозу убийством, поджог, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, уточняет URA.RU.

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Екатерина Власова
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Россиянин попытался заживо сжечь родителей и брата после ссоры
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