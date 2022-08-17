Дочь Урганта поделилась снимком в откровенном наряде

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась фото в оголяющем живот кроп-топе

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась снимками в откровенном наряде на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

21-летняя блогерша разместила фотографию, на которой она запечатлена в белом кроп-топе, оголяющем живот, и повязанном на животе красно-розовом парео с цветочным принтом. Из аксессуаров на знаменитости — золотая цепь на талии, а также серьги-кольца и множество колье на шее. При этом на размещенном кадре видно, что ее волосы выкрашены в красный цвет.

Эрика Куталия не в первый раз демонстрирует подписчикам подобные изображения. В августе она порадовала фанатов снимком в прозрачном платье. Девушку запечатлели в черном платье длины макси на бретелях, сквозь ткань которого просвечивало ее белое нижнее белье. Образ девушки дополнили грубые ботинки, небольшая сумка и колье.