Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Дочь Урганта поделилась снимком в откровенном наряде

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась фото в оголяющем живот кроп-топе

Фото: @e_ttg

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась снимками в откровенном наряде на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

21-летняя блогерша разместила фотографию, на которой она запечатлена в белом кроп-топе, оголяющем живот, и повязанном на животе красно-розовом парео с цветочным принтом. Из аксессуаров на знаменитости — золотая цепь на талии, а также серьги-кольца и множество колье на шее. При этом на размещенном кадре видно, что ее волосы выкрашены в красный цвет.

Эрика Куталия не в первый раз демонстрирует подписчикам подобные изображения. В августе она порадовала фанатов снимком в прозрачном платье. Девушку запечатлели в черном платье длины макси на бретелях, сквозь ткань которого просвечивало ее белое нижнее белье. Образ девушки дополнили грубые ботинки, небольшая сумка и колье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Взрывы на складе боеприпасов в Крыму прекратились
Россиянин отправился на Алтай и сорвался с горы
Тренер профессионалов одной фразой оценил поражение от любителей в Кубке России
Ускорение российских строек оказалось под угрозой из-за санкций
Зарегистрирован первый случай заражения собаки оспой обезьян
На Украине возмутились ненавистью к русским
Стало известно о взрыве КамАЗа российских военнослужащих в приграничном регионе
Мэр Львова призвал горожан заготовить дрова на зиму
Стала известна причина задымления нескольких округов Москвы
Молдавия попросила у «Газпрома» отсрочку за два месяца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.