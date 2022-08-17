В Эстонии заявили о планах не пускать россиян с визой из других стран Евросоюза

Глава МИД Эстонии заявил, что страна планирует не пускать россиян с визой из третьих стран

Эстония намеревается не пускать на въезд россиян, чьи визы были выданы в других странах Европейского союза. Об этом сообщает эстонский новостной портал ERR со ссылкой на слова министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.

«В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского союза. МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией», — заявил глава эстонского МИД.

Ранее в республике заявили о возможности аннулировании вида на жительства иностранным гражданам. В частности, речь идет о выступлении против сноса советских монументов и мемориалов.