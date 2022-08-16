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В Эстонии пригрозили аннулированием вида на жительство за позицию по памятникам

Министр иностранных дел Эстонии: ВНЖ может быть аннулирован за позицию по памятникам СССР

Фото: Хасан Ингин / РИА Новости

Иностранные граждане, которые находятся в Эстонии на основании вида на жительства (ВНЖ), должны учитывать возможность аннулирования этого документа в случае выступления против демонтажа советских памятников, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рейнсалу указал, что закон об иностранцах предусматривает возможность аннулировать ВНЖ гражданам других стран, если их действия несут угрозу безопасности и общественному порядку. «Полиция и раньше аннулировала виды на жительство», — сказал глава дипломатии прибалтийского государства, указав, что иностранцам следует учитывать такую вероятность.

Накануне в Эстонии сообщили о начале переноса памятника-танка Т-34 в Нарве в музей. Правительство решилось на такой шаг несмотря на протесты местных жителей.

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Василий Мека
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