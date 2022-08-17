В российском регионе приготовились эвакуировать жителей из-за природных пожаров

Власти Рязанской области заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за природных пожаров

На фоне мощных природных пожаров в Рязанской области подготовили транспорт для эвакуации жителей. Об этом РИА Новости рассказал глава Клепиковского района Денис Ефанов.

По его словам, в наиболее пострадавших районах разместили мобильную группу спасателей и пожарных.

«Сейчас в населенном пункте Голованово размещена мобильная группа МЧС, подготовлен транспорт для эвакуации и пункт временного размещения в Спас-Клепиках. Пока очаг на достаточном расстоянии от населенного пункта, но все будет зависеть от направления ветра», — сообщил он.

Ефанов отметил, что в тушении возгораний помимо наземных спецсредств также задействована пожарная авиация.

Ранее стало известно, что на территории Клепиковского и Спасского районов Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По словам врио губернатора региона Павла Малкова, в области действуют четыре очага лесных пожаров, один из них — в Спасском районе — имеет площадь около 500 гектаров.

Масштабы возгораний настолько велики, что дым от рязанских пожаров уже дошел до Москвы. 17 августа в Рослесхозе сообщали, что на юге столицы зафиксировали легкое задымление. Местные жители жаловались на запах гари.