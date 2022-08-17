Полицейского обвинили в халатности из-за убийства в больнице Владикавказа

Полицейского обвинили в халатности из-за убийства мужчины в больнице Владикавказа

Во Владикавказе задержан оперативный дежурный городского отдела полиции — мужчину обвинили в халатности после того, как в больнице города произошло убийство. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) по Республике Северная Осетия-Алания.

По данным СКР, полицейскому предъявлено обвинение в халатности, так как из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей он не обеспечил безопасность подозреваемого и допустил его убийство.

Вечером 11 июня во Владикавказе в ходе конфликта 35-летний пассажир Мурад Османов ударил ножом в живот 79-летнего таксиста. Пострадавшего госпитализировали, а напавшего задержала полиция. Но выяснилось, что он также был ранен во время потасовки, поэтому его привезли в больницу. Туда в ночь на 12 июня приехали сын и внук пострадавшего таксиста, а также другие родственники.

Через некоторое время внук Григоряна в присутствии полиции ударил Османова ножом и ранил его в спину и ногу. Его доставили в приемный покой и оказали первую помощь. Затем на Османова с ножом напал сын таксиста и нанес ему раны в области груди и живота. Далее к мужчине прорвался еще один родственник таксиста, который расстрелял его из пистолета. В конечном итоге Османов скончался в реанимации. Подозреваемых в его убийстве задержали и взяли под стражу.