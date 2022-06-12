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Напавшего на таксиста дважды ударили ножом и застрелили на глазах у полиции

Родственники таксиста из Владикавказа в больнице ударили ножом и застрелили нападавшего

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В больнице Владикавказа от полученных ран скончался 35-летний Мурад Османов, который ранее напал на 79-летнего таксиста Сергея Григоряна. Его родственники дважды напали с ножом и застрелили Османова из пистолета, все это происходило на глазах у полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В материале говорится, что после спора Османов ударил пожилого мужчину ножом в живот. Нападавшего задержали и отправили в районную клиническую больницу в сопровождении полиции из-за поврежденной руки. В это же медучреждение в тяжелом состоянии доставили Григоряна, позднее к нему приехали родственники.

Через некоторое время внук Григоряна в присутствии полиции ударил Османова ножом и ранил его в спину и ногу. Его доставили в приемный покой и оказали первую помощь. Затем на него с ножом напал сын таксиста и нанес ему раны в области груди и живота. Далее к Османову прорвался еще один родственник таксиста, который расстрелял Османова из пистолета. В конечном итоге он скончался в реанимации.

Ранее стало известно, что полиция задержала в Забайкалье 27-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, в ночь на 9 июня на станции Лесная Читинского района в одном из частных домов фигурант из-за неосторожного обращения с самодельным стреляющим устройством случайно выстрелил в 14-летнего подростка. От полученной травмы тот скончался на месте.

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Варвара Кошечкина
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