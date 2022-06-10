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Российский подросток погиб после выстрела из самодельного устройства

В Забайкалье подросток погиб после выстрела из самодельного оружия, СКР возбудил дело

Фото: Александр Овчинников / ТАСС

В Забайкалье задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным следствия, в ночь на 9 июня на станции Лесная Читинского района в одном из частных домов фигурант из-за неосторожного обращения с самодельным стреляющим устройством случайно выстрелил в 14-летнего подростка, от полученной травмы тот скончался на месте. Как рассказал «Ленте.ру» источник, самоделка лежала на печке, россияне решили узнать, как она стреляет, и стали тянуть каждый на себя, так как и потерпевший, и подозреваемый хотели быстрее опробовать устройство. В результате оно выстрелило.

В отношении предполагаемого виновника гибели подростка возбудили дело. Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают автора конструкции.

Ранее стало известно, что в Забайкалье осудят начальника отделения ГИБДД, случайно застрелившего водителя из табельного оружия.

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Елизавета Новикова
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