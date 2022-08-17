Женщина плавала на надувном матрасе и лишилась ног

Independent: в Чикаго гребной винт катера отрезал обе ноги 34-летней Лане Баточир

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, 34-летняя Лана Баточир лишилась обеих ног, когда плавала на надувном матрасе. Об этом сообщает издание Independent.

Неподалеку от женщины проходил катер, который поломался при попытке опустить якорь. Водитель судна попытался исправить ситуацию и дал задний ход. В результате матрас затянуло в гребной винт катера.

По словам Баточир, все произошло очень быстро. Винт отрезал женщине обе ноги, пока она пыталась вынырнуть на поверхность и не утонуть, так как не умела плавать. «Я думала, что умираю. Я боролась за свою жизнь в течение нескольких секунд, которые показались мне минутами», — вспоминает она произошедшее.

Когда муж Баточир вытащил ее из воды и поднял на катер, она посмотрела на свои ноги и поняла, что их нет. Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила женщину в больницу. После восстановления женщина будет проходить реабилитацию в течение нескольких месяцев. Баточир будут помогать медицинские специалисты и физиотерапевт.

Из-за того, что у женщины нет медицинской страховки, она собирает средства на лечение на краудфандинговом сервисе. На данный момент сумма пожертвований составляет почти 52 тысячи долларов (3,17 миллиона рублей).

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