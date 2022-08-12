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Подростка затянуло в измельчитель древесины

В США 17-летний подросток погиб после попадания в измельчитель древесины

Кадр: AlexT / YouTube

17-летний Исайя Бедокс из штата Пенсильвания, США, получил множество травм и погиб из-за попадания в измельчитель древесины. Об этом сообщает Lehigh Valley Live.

Инцидент произошел во вторник, 9 августа. Одежда подростка, подрабатывавшего вырубкой деревьев, зацепилась за движущиеся детали машины. В результате его частично затянуло в работающий измельчитель.

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Полицейским и сотрудникам скорой помощи удалось вытащить еще живого Бедокса из механизма. После этого его незамедлительно доставили в больницу на вертолете. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти подростка не удалось.

По словам следователя Дэниела Буглио, Бедокс скончался от множественных травматических повреждений. Он добавил, что причиной смерти признали несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в США унесенный ветром зонт пронзил грудь посетительницы пляжа и убил ее. Женщина получила травму грудной клетки и скончалась в больнице спустя час после происшествия.

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Алиса Удовик
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