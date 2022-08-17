Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет привлекательности в 91 год

91-летняя Джоан Ричмонд-Вудхаус назвала секретом привлекательности отсутствие ограничений

Фото: SWNS / Express

Молодо выглядящая женщина Джоан Ричмонд-Вудхаус из Блэкберна, Англия, раскрыла секрет своей привлекательности в пожилом возрасте. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам жительницы Великобритании, многие люди не верят, что ей 91 год. «Я всегда выгляжу молодо. Люди оказываются шокированы, когда я говорю им о своем возрасте. Я не выгляжу, не говорю и не веду себя так, будто мне 91 год», — рассказала она и пояснила, что она никогда не думала о старости. Вдобавок женщина отметила, что она любит ходить на пляж в бикини.

Одним из секретов своей моложавой внешности героиня материала назвала отсутствие каких-либо ограничений. В частности, чтобы выглядеть свежей и подтянутой, она не придерживается специального питания. «Я не соблюдаю никаких глупых диет. Я просто ем то, что хочу — и это делает меня счастливой. Я очень люблю английскую еду — особенно сытную закуску в пабе», — призналась Ричмонд-Вудхаус.

В марте 90-летняя женщина сообщила, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает хорошая наследственность и тренировки в спортзале: растяжка, упражнения с мячом и кардионагрузки. Кроме того, ее дочь отметила, что мать следует простой схеме ухода за кожей, в частности, умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о риске новых взрывов в Джанкойском районе Крыма
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного онлайн-магазина
ФСБ задержала шестерых членов ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир»
Мужчина голыми руками сразился с акулой и попал на видео
Поставки дешевых смартфонов в Россию рухнули
Олимпийская чемпионка сменила пол и стала мужчиной
В Москве впервые с февраля выявили больше 10 000 случаев COVID-19
Российский военный застрелил мужчину из пистолета Макарова во время ссоры
Стало известно о размере выплат пострадавшим от взрывов на севере Крыма
Российский стилист назвала самую модную обувь на осень и зиму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.