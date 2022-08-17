Блогерша пришла на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями

Блогерша thewrayqueen заплатила за педикюр пять тысяч рублей и осталась с кривыми ногтями

Блогерша с никнеймом thewrayqueen пришла к мастеру на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала желаемый результат — снимок пальцев ноги с ногтями аккуратной формы. При этом ногтевые пластины были покрыты однородным слоем розового лака, а на кончиках располагались белые линии в виде полумесяцев.

Затем юзерша показала работу своего мастера: так, ногти автора видео оказались неровно обрезаны и неравномерно покрашены. Героиня материала призналась, что осталась недовольна сеансом, однако почувствовала себя неловко, поэтому заплатила за него 65 фунтов (около пяти тысяч рублей) и молча ушла. «Никогда больше туда не вернусь», — подписала публикацию расстроенная клиентка.

Ранее в августе сообщалось, что мастер по наращиванию волос Луиза из Великобритании осталась с неудачным татуажем бровей после пластики на лице. Парикмахер рассказала, что отправилась в столицу Ливана Бейрут, чтобы сделать подтяжку век и шлифовку лица у знакомого врача. При этом женщина попросила медика посоветовать ей мастера перманентного макияжа, который сможет оказать ей услугу, пока она будет под наркозом во время операции. Британка обсудила со специалистом желаемые цвет и форму бровей, однако во время хирургического вмешательства ее кожа была повреждена, а подготовленный шаблон стерся.