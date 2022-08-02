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Женщина сделала татуаж под наркозом и показала «нарисованные ребенком брови»

Парикмахер Луиза из Британии осталась с неудачным татуажем бровей после операции на лице

Фото: из личного архива героини / The Sun

Мастер по наращиванию волос Луиза из Великобритании осталась с неудачным татуажем бровей после пластики на лице. Соответствующий материал приводит The Sun.

Парикмахер рассказала, что отправилась в столицу Ливана Бейрут, чтобы сделать подтяжку век и шлифовку лица у знакомого врача. При этом женщина попросила медика посоветовать ей мастера перманентного макияжа, который сможет оказать ей услугу, пока она будет под наркозом во время операции. Свою просьбу пациентка объяснила тем, что боится боли от данной процедуры.

Британка обсудила со специалистом желаемые цвет и форму бровей, однако во время хирургического вмешательства ее кожа была повреждена, а подготовленный шаблон стерся. Когда посетительница клиники отошла от наркоза, она увидела огорчивший ее результат, который она впоследствии показала журналистам и сравнила с рисунком ребенка.

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«Я закричала, когда очнулась. Мои брови были полностью испорчены. Одна из них была выше другой, форма не соответствовала согласованной. (...) По сути, мастер начертил на моем лице две квадратные рамки и залил их одним цветом. Я была в ужасе. Это выглядело так, будто двухлетний ребенок нарисовал мне брови фломастером», — посетовала 44-летняя героиня материала, отметив, что заплатила за услугу 415 фунтов (приблизительно 30 тысяч рублей).

В мае сообщалось, что блогерша Кристал Вейнсток сделала татуаж бровей в салоне красоты и удивила подписчиков последствиями неудачной процедуры. Жительница Гавайев записалась на популярную услугу микроблейдинга. Данная техника коррекции бровей подразумевает введение в верхние слои кожи пигмента с помощью специального инструмента с тонким лезвием на конце. На соответствующих кадрах брови девушки выглядели слишком большими и неестественно широкими, а имитирующие волоски линии выступали за контуры.

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Алина Гостева
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