Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Британии призвала ограничить экспорт технологий в Китай

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала G7 ограничить экспорт технологий в Китай
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Странам «Большой семерки» (G7) следует ограничить экспорт технологий в Китай, так как эта страна с авторитарным режимом, которая вызывает глубокую обеспокоенность для Великобритании и остального мира. С таким призывом выступила глава британского МИД Лиз Трасс, передает ТАСС.

«Китай становится все более дерзновенным (...) Нам [в G7] следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас», — заявила министр.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американского министерства торговли, указала, что власти США одобряют экспорт своих технологий в Китай. США поставляют в Китай полупроводники, аэрокосмические компоненты, технологии искусственного интеллекта и другие разработки, и это является хорошим подспорьем для дальнейшего развития китайских военных технологий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Назначен новый командующий Черноморским флотом России
В Грузии выступили за незамедлительное введение визового режима для россиян
Власти России спрогнозировали удвоение цен на газ
Поезд с пассажирами в Испании попал в ловушку лесного пожара
Названы наименее зависимые от российского газа страны Европы
Гретцки предъявили иск на 10 миллионов долларов из-за жвачки
В России построят первую в мире заполярную сортировочную станцию
Глава МИД Британии призвала ограничить экспорт технологий в Китай
Раскрыт вред пестицидов для мозга медоносных пчел
Мосгорсуд утвердил сроки укравшим деньги у сидевшего рядом с Путиным ветерана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.