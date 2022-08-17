Глава МИД Британии призвала ограничить экспорт технологий в Китай

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала G7 ограничить экспорт технологий в Китай

Странам «Большой семерки» (G7) следует ограничить экспорт технологий в Китай, так как эта страна с авторитарным режимом, которая вызывает глубокую обеспокоенность для Великобритании и остального мира. С таким призывом выступила глава британского МИД Лиз Трасс, передает ТАСС.

«Китай становится все более дерзновенным (...) Нам [в G7] следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас», — заявила министр.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американского министерства торговли, указала, что власти США одобряют экспорт своих технологий в Китай. США поставляют в Китай полупроводники, аэрокосмические компоненты, технологии искусственного интеллекта и другие разработки, и это является хорошим подспорьем для дальнейшего развития китайских военных технологий.