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На Черноморском флоте опровергли смену главнокомандующего

РБК: на Черноморском флоте посоветовали не верить сплетням о смене главнокомандующего

Фото: Globallookpress.com

На Черноморском флоте России опровергли информацию о смене главнокомандующего и посоветовали не верить сплетням. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

«Не верьте сплетням. Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — заявили в отделе.

17 августа РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что новым командующим ЧФ России назначен вице-адмирал Виктор Соколов. С мая 2019 года флотом командует адмирал Игорь Осипов. Собеседник агентства добавил, что публичного мероприятия в честь назначения не было и, скорее всего, уже не будет в связи с введенным в Севастополе «желтым» уровнем террористической опасности.

Ранее стало известно, что в городе продлили высокий уровень террористической опасности до 29 августа.

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Никита Абрамов
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