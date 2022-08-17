В Британии призвали национализировать энергокомпании из-за кризиса

The Guardian: Партия зеленых Англии и Уэльса призвала национализировать 5 энергокомпаний

Партия зеленых Англии и Уэльса призвала передать пять крупнейших энергетических компаний Соединенного Королевства в собственность государства. Об этом сообщает The Guardian. Политики пытаются остановить приближающийся энергетический кризис.

«Зеленый план» национализации основан на схеме, которую ранее предложил Британский конгресс тред-юнионов (TUC). Согласно идее, передать государству следует компании British Gas, E.ON, EDF, Scottish Power и OVO. Их национализация поможет уменьшить счета на электроэнергию и сократить выбросы углекислого газа. Также партия планирует ускорить повышение энергоэффективности домов — в стране есть здания с недостаточной теплоизоляцией, которые подлежат масштабной реконструкции.

В TUC отметили плюсы предложения, поскольку передача компаний под государственный контроль обошлась бы бюджету в 2,85 миллиарда фунтов (3,44 миллиарда долларов). В то же время правительство потратило примерно столько же денег на поддержку клиентов обанкротившихся энергетических компаний, например Bulb, где выплаты составили 2,2 миллиарда фунтов (2,6 миллиарда долларов).

«Зеленые» также предложили снизить потолок цен на топливо в Великобритании до уровня прошлой осени. При этом, чтобы реализовать план, по мнению партии, необходимо увеличить налог на сверхприбыль нефтегазовых корпораций Великобритании и повысить размер налогообложения для наиболее состоятельных граждан. По оценкам партии «зеленых», данная мера обойдется правительству примерно в 37 миллиардов фунтов, что немного выше, чем сумма предложения Лейбористской партии в размере 29 миллиардов фунтов. Рабочая партия призывала заморозить цены на электроэнергию как минимум на полгода.

Стоимость электроэнергии в Великобритании в последнее время стала стремительно повышаться. Резкий рост цен приводит к увеличению счетов для домохозяйств и повышению расходов для промышленности. Это провоцирует инфляцию, которая в этом месяце стала рекордной, достигнув 10,1 процента.