Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Силовики задержали вице-губернатора Ленобласти по подозрению в коррупции

Правоохранители задержали зампредседателя правительства Ленобласти Харлашкина за взятку

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Правоохранители задержали зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в квартире вице-губернатора, а также в офисах и домах сотрудников организаций, имеющих отношение к делу, прошли обыски. Полицейские отвезли Харлашкина в Москву для дальнейших следственных действий. Чиновник стал фигурантом дела о взятке при дорожном строительстве. Подробности произошедшего не раскрываются.

Отмечается, что мужчина проходит свидетелем по делу «Метростроя». Он занимал должность генерального директора в этой компании с декабря 2019-го по август 2020 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о риске новых взрывов в Джанкойском районе Крыма
Российская авиакомпания запустила специальную акцию для пенсионеров
В России начали испытания модернизированного пожарного вертолета
Любительский клуб оценил победу над профессионалами в матче Кубка России
Еврокомиссия предложила жителям ЕС есть насекомых
Посольство России отвергло причастность Москвы к взрывам в Армении
В Крыму рассказали об угрожающих заявлениях Киева «по графику» из США
Силовики задержали вице-губернатора Ленобласти по подозрению в коррупции
Врач назвала способ безопасно избавиться от мозоли
Вероятность привлечения Трампа к уголовной ответственности оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.