Силовики задержали вице-губернатора Ленобласти по подозрению в коррупции

Правоохранители задержали зампредседателя правительства Ленобласти Харлашкина за взятку

Правоохранители задержали зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в квартире вице-губернатора, а также в офисах и домах сотрудников организаций, имеющих отношение к делу, прошли обыски. Полицейские отвезли Харлашкина в Москву для дальнейших следственных действий. Чиновник стал фигурантом дела о взятке при дорожном строительстве. Подробности произошедшего не раскрываются.

Отмечается, что мужчина проходит свидетелем по делу «Метростроя». Он занимал должность генерального директора в этой компании с декабря 2019-го по август 2020 года.