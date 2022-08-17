Россиянка потеряла тысячи рублей из-за поддельного сайта IKEA

Россиянка потеряла 50 тысяч рублей из-за поддельного сайта IKEA

В России появился поддельный сайт шведской торговой сети IKEA. Мошенники предлагают клиентам товары для дома и мебель, которые не отправляют. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Одной из пострадавших стала Анастасия, потерявшая из-за злоумышленников тысячи рублей. Женщина выбрала товары на девять тысяч, после чего попыталась оплатить покупку. Деньги списались с банковской карты, однако сайт выдал ошибку. Анастасия обратилась к менеджеру, который попросил ее произвести оплату еще раз, заявив, что излишки вернутся на ее счет.

Анастасия оплатила товары несколько раз, но менеджеры так и не подтвердили заказ. Общая сумма переводов составила 50 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию, однако на данный момент фальшивый сайт продолжает работать.

IKEA остановила финальную распродажу оставшихся в России товаров вечером 15 августа. На сайте компании сообщалось, что оформленные до завершения распродажи заказы будут собраны и переданы клиентам в течение августа и сентября. Магазины сети останутся закрытыми и будут работать только на выдачу, обмен и возврат уже приобретенных товаров.