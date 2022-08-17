Дагестан и Коми будут сотрудничать в сфере туризма

Дагестан и Коми заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма на «ШаньгаФест»

Дагестан и Коми заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Отмечается, что документ подписан в рамках международного гастрофестиваля финно-угорских народов «ШаньгаФест», который открылся 16 августа в Сыктывкаре. Соглашение принято в продолжении договоренностей о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Дагестана и Коми.

«В дальнейшем мы наполним данное соглашение конкретными мероприятиями, которые позволят нам расширить сотрудничество и взаимный турпоток, в том числе в сегменте гастрономического туризма, который стал в настоящее время одним из основных направлений туризма в Республике Дагестан», — заявил министр по туризму кавказской республики Эмин Мерданов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане планируют организовать туристические маршруты по местам, где жили и тренировались знаменитые спортсмены. В настоящее время министерство туризма республики ищет туроператора, который займется организацией поездок по таким маршрутам.

